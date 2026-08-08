حضانة وترجمة وخدمات كبار السن.. مشاريع نوعية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المسجد النبوي

تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة من المشاريع والخدمات النوعية والحلول المبتكرة في المسجد النبوي، الهادفة إلى تيسير رحلة الزائر والارتقاء بتجربته، وتوفير أعلى مستويات العناية والراحة لضيوف الرحمن، بما يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وتشمل المنظومة مشاريع وخدمات متخصصة لتحسين تجربة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة المرافق وتوفير الخدمات التي تسهم في سهولة التنقل والوصول إلى مختلف المواقع داخل ساحات المسجد النبوي، بما يعزز استقلالية الزوار ويسهل أداءهم للعبادات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وتتضمن المنظومة مراكز الخدمات الشاملة، التي تقدم حزمة من الخدمات والإرشادات المتكاملة للزوار، وتوفر لهم المعلومات والمساندة اللازمة خلال رحلتهم، بما يسهم في سرعة إنجاز احتياجاتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة ضمن المشاريع النوعية، من خلال منظومة متكاملة تتيح محتوى المسجد النبوي بعدة لغات عبر قنوات متنوعة، بما يمكّن الزوار من مختلف الجنسيات من الاستفادة من المحتوى الإرشادي والمعرفي بلغاتهم، ويعزز جودة تجربتهم.

وتوفر حضانة الأطفال بيئة آمنة ومهيأة لاستقبالهم، بما يتيح للأسر أداء عباداتهم بمزيد من الطمأنينة، ضمن خدمات متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات الزوار.

وتجسد هذه المشاريع والخدمات جهود الهيئة في تطوير منظومة العناية بقاصدي المسجد النبوي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في إثراء تجربتهم وتحقيق مستهدفات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.