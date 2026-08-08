جامعة الأزهر: بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات فرق النقل والسنوات النهائية

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق، بدء مرحلة التقديم والتسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة لها في القاهرة والأقاليم والوجهين البحري والقبلي.

وأكدت الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية برئاسة الأستاذ أسامة توفيق، أن التسجيل الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتقدم والالتحاق بالمدن الجامعية، ويُتاح في هذه المرحلة لطلاب وطالبات فرق النقل والسنوات النهائية بمختلف الكليات، ولا يشمل الطلاب المستجدين.

ويبدأ التسجيل من غدٍ الأحد حتى يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، ويُشترط في عملية التسجيل عبر موقع خدمات جامعة الأزهر إدخال البيانات التالية بدقة: اسم الطالب أو الطالبة خماسيًّا، واسم وليّ الأمر رباعيًّا، والرقم القومي، والكلية والفرقة المقيد بها، والتقدير، مع رفع صورة حديثة للمتقدم بمقاس 4 × 6.

كما أن إدخال بيانات غير صحيحة يسقط حق الطالب أو الطالبة في التقديم وفقًا للائحة المدن الجامعية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم، يُرجى الدخول إلى موقع خدمات جامعة الأزهر عبر الرابط الآتي: https://www.azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage