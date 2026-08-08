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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: موجة حارة ثالثة اعتبارًا من الثلاثاء.. والعظمى على القاهرة الكبرى غدًا 36 درجة

موجة حارة
موجة حارة
أ ش أ

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن موعد بدء الموجة الحارة الثالثة خلال شهور الصيف الحالي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة خلال هذه الموجة، مما يعزز الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة المقاسة في الظل.

وقالت شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، فيما ستكون على السواحل الشمالية 31 و35 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 40 والمحسوسة 42 درجة.

ووصفت رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس، بأنه سيكون مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل.

وقالت إن هذه الفترة سوف تشهد أيضًا تكونًا للشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، لافتة إلى أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة سوف تشهد نشاطًا للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الإثنين ستكون 36 والمحسوسة 38، فيما تستقر يومي الثلاثاء والأربعاء عند 38 درجة والمحسوسة عند 40 درجة، ثم تتراجع يومي الخميس والجمعة المقبلين إلى 37 والمحسوسة 39 درجة. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية خلال الفترة المذكورة، فتتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة، والمحسوسة من 35 إلى 37 درجة.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، قالت شاكر إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد يومي الثلاثاء والأربعاء سوف تتراوح ما بين 40 و41 درجة، والمحسوسة من 42 إلى 43 درجة، ثم تتراجع يومي الخميس والجمعة إلى 39 والمحسوسة إلى 41، فيما ستتراوح بجنوب الصعيد ما بين 42 و43 درجة مئوية، والمحسوسة من 43 إلى 44 درجة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، أفادت رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، فيما ستكون على السواحل الشمالية 32 والمحسوسة 36 درجة، بينما تسجل العظمى على شمال الصعيد 38 والمحسوسة 40، وجنوب الصعيد 41 والمحسوسة 42 درجة.

ونوهت شاكر بأن الرياح سوف تنشط غدًا على أغلب الأنحاء، حيث ستتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/س، مما يسهم في تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيؤثر غدًا على شواطئ مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وجمصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر إلى مترين، لافتة إلى أن الملاحة البحرية ستشهد اضطرابًا على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستبلغ سرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

موجة حارة درجات الحرارة الصيف ارتفاع معدلات الرطوبة

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