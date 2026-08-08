قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الأدوية : لا أزمة في الأسعار.. و"الكيو آر كود" مقبرة المستحضرات المغشوشة

دواء
دواء
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية ،  أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمناً قومياً ذات بعد اجتماعي، وأن الدولة حريصة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها ، مشيرا الى ان الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية  هو الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليار دولار بحلول عام 2030.

 واشار الى أن تطبيق نظام الـ QR Code على علب الدواء يأتي في إطار خطوة الدولة لضبط سوق الدواء وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتفعيل نظام "التتبع الدوائي" لمتابعة رحلة الدواء من المصنع مروراً بالموزع والصيدلي وصولاً إلى المريض تحت إشراف هيئة الدواء المصرية ، مشيرا الى ان  الـ QR Code يحتوي على بيانات أساسية تشمل اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء، والسعر الجبري ،  مما يمنع بيع الدواء بأعلى من سعره المحدد أو التلاعب به.

واضاف عوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من حقك تعرف " الذى يقدمه الاعلامى على الجمل على قناة المحور ،  أن قرار الـ QR Code يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، ومنع احتكار الأدوية أو تخزينها لرفع أسعارها، فضلاً عن الحد من تهريب الأدوية إلى خارج البلاد ، مؤكدا ان هذه الإجراءات تطبق أيضاً على الأدوية المستوردة لضمان الرقابة الكاملة على السوق.

و وجه رئيس شعبة الادوية  رسالة طمأنة للمواطن ،  مؤكداً عدم وجود أي نية لتحريك أسعار الأدوية في الفترة القادمة، نافياً ما تردد عن إلغاء السعر من على العلبة بسبب الشائعات أو النقل الصحفي الخاطئ، و أن استقرار سعر وصرف الدولار وثبات القوة الشرائية يدعمان استقرار الأسعار.

و دعا  عوف المواطنين في حال مواجهة أي دواء بدون QR Code أو بكود مستخدم مسبقاً، إلى الإبلاغ الفوري عبر رقم هيئة الدواء المصرية (15301) لتتحرك الحملات التفتيشية فوراً وتحويل المخالفين للنيابة.

شركة الأدوية سعر الدواء شعبة الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئات

عبير عقيل: منتخب ناشئات اليد يضم بطلات شرفن مصر في المونديال

اسامه عرابي

أسامة عرابي: الأهلي كان يضم عتاولة عند انضمامي.. والزمالك فاوضني مرتين

الاهلي

الأهلي: نسعى للتتويج بالكونفدرالية والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد