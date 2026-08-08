رئيس شعبة الأدوية : لا أزمة في الأسعار.. و"الكيو آر كود" مقبرة المستحضرات المغشوشة

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية ، أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمناً قومياً ذات بعد اجتماعي، وأن الدولة حريصة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها ، مشيرا الى ان الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليار دولار بحلول عام 2030.

واشار الى أن تطبيق نظام الـ QR Code على علب الدواء يأتي في إطار خطوة الدولة لضبط سوق الدواء وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتفعيل نظام "التتبع الدوائي" لمتابعة رحلة الدواء من المصنع مروراً بالموزع والصيدلي وصولاً إلى المريض تحت إشراف هيئة الدواء المصرية ، مشيرا الى ان الـ QR Code يحتوي على بيانات أساسية تشمل اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء، والسعر الجبري ، مما يمنع بيع الدواء بأعلى من سعره المحدد أو التلاعب به.

واضاف عوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من حقك تعرف " الذى يقدمه الاعلامى على الجمل على قناة المحور ، أن قرار الـ QR Code يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، ومنع احتكار الأدوية أو تخزينها لرفع أسعارها، فضلاً عن الحد من تهريب الأدوية إلى خارج البلاد ، مؤكدا ان هذه الإجراءات تطبق أيضاً على الأدوية المستوردة لضمان الرقابة الكاملة على السوق.

و وجه رئيس شعبة الادوية رسالة طمأنة للمواطن ، مؤكداً عدم وجود أي نية لتحريك أسعار الأدوية في الفترة القادمة، نافياً ما تردد عن إلغاء السعر من على العلبة بسبب الشائعات أو النقل الصحفي الخاطئ، و أن استقرار سعر وصرف الدولار وثبات القوة الشرائية يدعمان استقرار الأسعار.

و دعا عوف المواطنين في حال مواجهة أي دواء بدون QR Code أو بكود مستخدم مسبقاً، إلى الإبلاغ الفوري عبر رقم هيئة الدواء المصرية (15301) لتتحرك الحملات التفتيشية فوراً وتحويل المخالفين للنيابة.