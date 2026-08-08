بعثة المصري تصل المغرب وتتجه إلى مراكش للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلي المملكة المغربية، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الخمس ساعات، حيث وصلت البعثة أولا إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء قبل السفر بالحافلة إلى مراكش للإقامة بأحد فنادقها.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بمدينة مراكش المغربية ثلاث مباريات ودية، على هامش معسكره الخارجي، يختتم بها الفريق مرحلته الرابعة من فترة إعداده للموسم الجديد، وواصل المصري البورسعيدي فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع ثنائي الأهلي محمد شكري ومصطفى العش.

وبانضمام الحارس مصطفى مخلوف سيحا، ارتفع عدد صفقات المصري إلى ست، بعدما سبق له التعاقد مع ياسين الملاح قادمًا من فاركو، والمغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي، وخير الدين طوال من وفاق سطيف، إلى جانب ثنائي الأهلي مصطفى العش ومحمد شكري.

ويعد سيحا ثالث لاعب ينضم إلى المصري قادمًا من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع مصطفى العش ومحمد شكري.