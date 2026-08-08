تعرف على تدريبات الأهلي خلال معسكره في إسبانيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي اليوم السبت، خلال معسكره الخارجي المقام حاليا في إسبانيا؛ استعدادا للموسم الجديد.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، شرح لهم بعض الأمور الفنية، والعديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد الخارجي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مخطط الأحمال، أعقبها عدد من الفقرات الفنية.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبًا قويًا تحت إشراف مدرب الحراس.

واختتم المران بتقسيمة شارك فيها اللاعبون.

ويخوض الفريق المران الثاني في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري.