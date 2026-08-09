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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تيسلا موديل Y الكهربائية بمدى يصل لـ 622 كم

تيسلا موديل Y
تيسلا موديل Y
صبري طلبه

تواصل تيسلا موديل Y حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم والفاخرة، مع طرح مجموعة من الفئات الكهربائية التي تختلف فيما بينها من حيث نظام الدفع والأداء والمدى. 

أبعاد تيسلا موديل Y

تعتمد تيسلا موديل Y على هيكل يبلغ طوله 4,790 مم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,978 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,670 مم وقاعدة عجلات تمتد إلى 2,890 مم، ويختلف حجم السيارة وفق التجهيز والفئة، إذ يتراوح وزنها من دون ركاب بين 1,928 و1,997 كجم. 

تيسلا موديل Y

تيسلا موديل Y فئة المدى العالي

تأتي النسخة الأعلى مدى بمحرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، مع الاعتماد على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، ويبلغ استهلاكها للطاقة 14.2 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 622 كيلومترًا، وهو الرقم الأعلى بين الإصدارات المقدمة، وعلى مستوى الأداء، تستطيع هذه الفئة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 5.6 ثانية.

تيسلا موديل Y

تيسلا موديل Y الأعلى تسارعًا 

تتجه النسخة الأعلى تسارعًا إلى خيار أكثر تركيزًا على الأداء، إذ تحصل على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات AWD وتستخدم هذه الفئة أيضًا ناقل حركة أوتوماتيكيًا أحادي السرعة، فيما يبلغ استهلاك الطاقة 15.3 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، ويصل مدى القيادة إلى 568 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما تنخفض مدة التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة إلى 4.8 ثانية.

تيسلا موديل Y

الفئة القياسية من تيسلا موديل Y

تعتمد فئة  Standard Range RWDالقياسية على محرك كهربائي واحد ونظام دفع خلفي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتحقق هذه النسخة استهلاكًا يبلغ 13.9 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وهو المعدل الأقل بين الفئات الثلاث وفق الأرقام المتاحة، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 500 كيلومتر، بينما تحتاج السيارة إلى 5.9 ثانية للانتقال من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.

تيسلا موديل Y تيسلا موديل Y مواصفات تيسلا موديل Y مدى تيسلا موديل Y

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