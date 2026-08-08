تسريبات تكشف احتجاز رقائق آيفون 18 برو بقيمة مليار دولار في TSMC بسبب نقص DRAM

كشفت تقارير صادرة عن محللين في سلسلة التوريد، أن شركة TSMC تحتفظ حاليًا برقائق معالجة A20 Pro الخاصة بهواتف آيفون 18 برو بقيمة تصل إلى مليار دولار، وذلك بسبب نقص حاد في ذاكرة DRAM اللازمة لإتمام عملية التغليف النهائية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطّلعة في تقارير متخصصة.

نقص DRAM يعطل تغليف رقائق A20 Pro

أوضحت التقارير أن رقائق A20 Pro، التي تُصنع بتقنية 2 نانومتر المتطورة من TSMC، تواجه مشكلة ليست في التصنيع نفسه، حيث تتم عملية إنتاج الرقائق (wafer fabrication) بمعدلات جيدة وإنتاجية عالية، بل تكمن المشكلة في مرحلة التغليف المتقدمة .

وتعتمد شريحة A20 Pro لأول مرة على تقنية تغليف جديدة تسمى Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM)، والتي تتطلب دمج معالج A20 Pro مع ذاكرة DRAM مباشرة على مستوى الرقاقة (wafer) قبل تقطيعها إلى شرائح منفصلة .

يعني هذا أن TSMC لا تستطيع إضافة ذاكرة DRAM في مرحلة لاحقة، مما يجعل العملية برمتها متوقفة على توفر الذاكرة في الوقت المناسب.

أزمة هيكلية وليست تأخيرًا عاديًا

أشار المحلل تيم كولبان، وهو مصدر رئيسي لهذه المعلومات، إلى أن هذه الأزمة تختلف عن التأخيرات التقليدية في سلاسل التوريد، فهي أزمة هيكلية ناتجة عن التصميم الجديد للرقاقة نفسه .

فمع تقنية WMCM، يتعين على TSMC امتلاك شرائح DRAM قبل البدء في عملية التغليف، مما يعني أن آبل لا تستطيع تخزين رقائق المعالجة الجاهزة وتركيب الذاكرة عليها لاحقًا عند توفرها .

وأسفر ذلك عن تراكم رقائق معالجة بقيمة مليار دولار في مصانع TSMC في انتظار الحصول على ذاكرة DRAM كافية لإكمال دمجها .

تداعيات نقص الذاكرة على إنتاج الآيفون

تعتمد آبل بشكل أساسي على شركة Micron لتوريد ذاكرة DRAM لهواتفها، مع كميات أقل من SK Hynix وSamsung .

وتواجه هذه الشركات ضغوطًا لإعادة توجيه إنتاجها نحو شرائح الذاكرة عالية الربح المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليص المعروض من الذاكرة المخصصة للأجهزة الاستهلاكية .

وقد تسبب هذا النقص بالفعل في تأخيرات لمنتجات آبل الأخرى مثل Mac Studio وMac mini وMacBook Air .

وأقر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، خلال مكالمة أرباح الشركة في 30 يوليو، بوجود "قيود كبيرة للغاية" و"مرونة محدودة" في سلسلة التوريد، مما يعكس حجم التحدي .

مخاطر محدقة بشأن توفر آيفون 18 برو عند الإطلاق

تتوقع التقارير أن تتمكن آبل وشركاؤها في التجميع، مثل Foxconn وBYD، من تلبية الطلب الأولي عند إطلاق هاتف آيفون 18 برو .

ومع ذلك، يكمن القلق الأكبر في الفترة التي تلي الإطلاق مباشرة، حيث قد تتسبب هذه الفجوة في الإنتاج بتمديد أوقات الشحن للطلبات عبر الإنترنت واستنزاف مخزون المتاجر بسرعة أكبر من المعتاد .

وتتفاقم المخاوف بسبب توقعات بإطلاق هاتف آيفون 18 القياسي في ربيع 2027، مما يعني أن الطلب في سبتمبر سيكون مركّزًا على طرازات Pro وPro Max والهاتف القابل للطي، مع عدم وجود بديل أرخص للمستهلكين إذا نفد مخزون الطرازات المتطورة .