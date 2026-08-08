قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف احتجاز رقائق آيفون 18 برو بقيمة مليار دولار في TSMC بسبب نقص DRAM

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

كشفت تقارير صادرة عن محللين في سلسلة التوريد، أن شركة TSMC تحتفظ حاليًا برقائق معالجة A20 Pro الخاصة بهواتف آيفون 18 برو بقيمة تصل إلى مليار دولار، وذلك بسبب نقص حاد في ذاكرة DRAM اللازمة لإتمام عملية التغليف النهائية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطّلعة في تقارير متخصصة.

نقص DRAM يعطل تغليف رقائق A20 Pro

أوضحت التقارير أن رقائق A20 Pro، التي تُصنع بتقنية 2 نانومتر المتطورة من TSMC، تواجه مشكلة ليست في التصنيع نفسه، حيث تتم عملية إنتاج الرقائق (wafer fabrication) بمعدلات جيدة وإنتاجية عالية، بل تكمن المشكلة في مرحلة التغليف المتقدمة . 

وتعتمد شريحة A20 Pro لأول مرة على تقنية تغليف جديدة تسمى Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM)، والتي تتطلب دمج معالج A20 Pro مع ذاكرة DRAM مباشرة على مستوى الرقاقة (wafer) قبل تقطيعها إلى شرائح منفصلة .

 يعني هذا أن TSMC لا تستطيع إضافة ذاكرة DRAM في مرحلة لاحقة، مما يجعل العملية برمتها متوقفة على توفر الذاكرة في الوقت المناسب.

أزمة هيكلية وليست تأخيرًا عاديًا

أشار المحلل تيم كولبان، وهو مصدر رئيسي لهذه المعلومات، إلى أن هذه الأزمة تختلف عن التأخيرات التقليدية في سلاسل التوريد، فهي أزمة هيكلية ناتجة عن التصميم الجديد للرقاقة نفسه . 

فمع تقنية WMCM، يتعين على TSMC امتلاك شرائح DRAM قبل البدء في عملية التغليف، مما يعني أن آبل لا تستطيع تخزين رقائق المعالجة الجاهزة وتركيب الذاكرة عليها لاحقًا عند توفرها . 

وأسفر ذلك عن تراكم رقائق معالجة بقيمة مليار دولار في مصانع TSMC في انتظار الحصول على ذاكرة DRAM كافية لإكمال دمجها .

تداعيات نقص الذاكرة على إنتاج الآيفون

تعتمد آبل بشكل أساسي على شركة Micron لتوريد ذاكرة DRAM لهواتفها، مع كميات أقل من SK Hynix وSamsung . 

وتواجه هذه الشركات ضغوطًا لإعادة توجيه إنتاجها نحو شرائح الذاكرة عالية الربح المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليص المعروض من الذاكرة المخصصة للأجهزة الاستهلاكية . 

وقد تسبب هذا النقص بالفعل في تأخيرات لمنتجات آبل الأخرى مثل Mac Studio وMac mini وMacBook Air . 

وأقر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، خلال مكالمة أرباح الشركة في 30 يوليو، بوجود "قيود كبيرة للغاية" و"مرونة محدودة" في سلسلة التوريد، مما يعكس حجم التحدي .

مخاطر محدقة بشأن توفر آيفون 18 برو عند الإطلاق

تتوقع التقارير أن تتمكن آبل وشركاؤها في التجميع، مثل Foxconn وBYD، من تلبية الطلب الأولي عند إطلاق هاتف آيفون 18 برو . 

ومع ذلك، يكمن القلق الأكبر في الفترة التي تلي الإطلاق مباشرة، حيث قد تتسبب هذه الفجوة في الإنتاج بتمديد أوقات الشحن للطلبات عبر الإنترنت واستنزاف مخزون المتاجر بسرعة أكبر من المعتاد .

 وتتفاقم المخاوف بسبب توقعات بإطلاق هاتف آيفون 18 القياسي في ربيع 2027، مما يعني أن الطلب في سبتمبر سيكون مركّزًا على طرازات Pro وPro Max والهاتف القابل للطي، مع عدم وجود بديل أرخص للمستهلكين إذا نفد مخزون الطرازات المتطورة .

آيفون 18 برو آيفون A20 Pro شريحة A20 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد