300 دولار زيادة.. لماذا قد يرتفع سعر آيفون 18 برو ماكس؟

كشفت دراسة جديدة من مؤسسة Counterpoint Research، أن تكلفة مكونات تصنيع هاتف iPhone 18 Pro Max قد ترتفع بنحو 300 دولار مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max، ما قد يمهد لزيادة جديدة في سعر الجهاز عند طرحه.

وتشمل التقديرات نسخة الهاتف بسعة تخزين 1 تيرابايت، حيث يتوقع أن تتجاوز تكلفة شرائح NAND Flash وحدها 250 دولارا، وهو مبلغ يعادل تقريبا نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لمكونات هاتف iPhone 17 Pro Max بالكامل.

ارتفاع تكلفة تصنيع iPhone 18 Pro Max بنحو 300 دولار

كما تشهد أسعار ذاكرة DRAM ارتفاعا حادا، في ظل نقص واسع في شرائح الذاكرة مدفوع بالطلب المتزايد على عتاد الذكاء الاصطناعي.

وأشارت Counterpoint إلى أن انتقال آبل المتوقع إلى معالج بتقنية تصنيع 2 نانومتر سيكون ثاني أكبر عامل وراء ارتفاع التكلفة.

ومن المتوقع أن يأتي iPhone 18 Pro مزودا بشريحة A20 Pro المصنعة عبر تقنية N2 من شركة TSMC، والتي يقال إنها تحمل تكلفة أعلى بكثير مقارنة بتقنية N3P الحالية المستخدمة في معالج A19 Pro.

كما أن تكاليف الإنتاج الأولية المرتبطة بزيادة العائد التصنيعي في التقنيات الجديدة عادة ما ترفع تكلفة كل شريحة.

ارتفاع تكلفة تصنيع iPhone 18 Pro Max بنحو 300 دولار وسط أزمة شرائح الذاكرة

في المقابل، تتوقع المؤسسة أن تنخفض تكاليف الشاشة وبعض المكونات الأخرى مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max، ما قد يخفف جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة والمعالج.

كما يرجح ارتفاع تكلفة الكاميرات بشكل طفيف بسبب تقنيات جديدة، وربما يرتبط ذلك بالكاميرا الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة التي تشير التسريبات إلى وصولها لأول مرة إلى طرازات Pro.

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من رفع آبل أسعار 14 منتجا، شملت جميع أجهزة Mac وiPad، إضافة إلى Apple TV وHomePod وHomePod mini وVision Pro.

وأرجعت الشركة هذه الزيادات إلى أزمة نقص شرائح الذاكرة نفسها، موضحة أن "اختلال التوازن بين العرض والطلب" الناتج عن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي دفعها إلى تعديل الأسعار.

ورغم أن أسعار آيفون وآبل ووتش وAirPods لم تتغير خلال موجة الزيادات السابقة، تشير التوقعات إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro قد تكون التالية في قائمة الزيادات.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت سابقا أن سعر iPhone 18 Pro قد يبدأ من 1399 دولارا، استنادا إلى تقديرات تشير إلى ارتفاع تكلفة ذاكرة DRAM لكل جهاز من 39 دولارا إلى 145 دولارا، وارتفاع تكلفة التخزين الفلاش من 13 دولارا إلى 51 دولارا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للصحيفة إن الشركة "لا تزال تدرس" الأجهزة التي قد تشهد زيادات في الأسعار، كما توقعت مؤسسة IDC ارتفاعا بنحو 200 دولار لطرازي Pro وPro Max تحديدا، بينما أشارت تسريبات منفصلة من منصة Weibo إلى احتمال رفع السعر الابتدائي للسلسلة في السوق الصينية بنحو 11%.

وللحفاظ على هوامش الربح قدر الإمكان، يتوقع أن تعتمد آبل زيادات مختلفة حسب سعات التخزين بدلا من تطبيق زيادة موحدة على جميع الإصدارات، مع تركيز الجزء الأكبر من الزيادة على الطرازات ذات السعات الأعلى.

ورغم احتمال ارتفاع متوسط سعر البيع بنحو 200 دولار، تتوقع Counterpoint أن يحقق iPhone 18 Pro Max هامش ربح إجمالي أقل قليلا من الهامش الذي حققه iPhone 17 Pro Max في عام 2025.

ومن المتوقع أن تطلق آبل هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في خريف العام المقبل.