قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج
صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام
الصين تدعو إلى بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
حظر روسيا لصادرات الديزل يربك أسواق الطاقة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

300 دولار زيادة.. لماذا قد يرتفع سعر آيفون 18 برو ماكس؟

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت دراسة جديدة من مؤسسة Counterpoint Research، أن تكلفة مكونات تصنيع هاتف iPhone 18 Pro Max قد ترتفع بنحو 300 دولار مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max، ما قد يمهد لزيادة جديدة في سعر الجهاز عند طرحه.

وتشمل التقديرات نسخة الهاتف بسعة تخزين 1 تيرابايت، حيث يتوقع أن تتجاوز تكلفة شرائح NAND Flash وحدها 250 دولارا، وهو مبلغ يعادل تقريبا نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لمكونات هاتف iPhone 17 Pro Max بالكامل. 

ارتفاع تكلفة تصنيع iPhone 18 Pro Max بنحو 300 دولار

كما تشهد أسعار ذاكرة DRAM ارتفاعا حادا، في ظل نقص واسع في شرائح الذاكرة مدفوع بالطلب المتزايد على عتاد الذكاء الاصطناعي.

وأشارت Counterpoint إلى أن انتقال آبل المتوقع إلى معالج بتقنية تصنيع 2 نانومتر سيكون ثاني أكبر عامل وراء ارتفاع التكلفة.

ومن المتوقع أن يأتي iPhone 18 Pro مزودا بشريحة A20 Pro المصنعة عبر تقنية N2 من شركة TSMC، والتي يقال إنها تحمل تكلفة أعلى بكثير مقارنة بتقنية N3P الحالية المستخدمة في معالج A19 Pro. 

كما أن تكاليف الإنتاج الأولية المرتبطة بزيادة العائد التصنيعي في التقنيات الجديدة عادة ما ترفع تكلفة كل شريحة.

ارتفاع تكلفة تصنيع iPhone 18 Pro Max بنحو 300 دولار وسط أزمة شرائح الذاكرة

في المقابل، تتوقع المؤسسة أن تنخفض تكاليف الشاشة وبعض المكونات الأخرى مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max، ما قد يخفف جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة والمعالج. 

كما يرجح ارتفاع تكلفة الكاميرات بشكل طفيف بسبب تقنيات جديدة، وربما يرتبط ذلك بالكاميرا الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة التي تشير التسريبات إلى وصولها لأول مرة إلى طرازات Pro.

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من رفع آبل أسعار 14 منتجا، شملت جميع أجهزة Mac وiPad، إضافة إلى Apple TV وHomePod وHomePod mini وVision Pro. 

وأرجعت الشركة هذه الزيادات إلى أزمة نقص شرائح الذاكرة نفسها، موضحة أن "اختلال التوازن بين العرض والطلب" الناتج عن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي دفعها إلى تعديل الأسعار.

ورغم أن أسعار آيفون وآبل ووتش وAirPods لم تتغير خلال موجة الزيادات السابقة، تشير التوقعات إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro قد تكون التالية في قائمة الزيادات.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت سابقا أن سعر iPhone 18 Pro قد يبدأ من 1399 دولارا، استنادا إلى تقديرات تشير إلى ارتفاع تكلفة ذاكرة DRAM لكل جهاز من 39 دولارا إلى 145 دولارا، وارتفاع تكلفة التخزين الفلاش من 13 دولارا إلى 51 دولارا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للصحيفة إن الشركة "لا تزال تدرس" الأجهزة التي قد تشهد زيادات في الأسعار، كما توقعت مؤسسة IDC ارتفاعا بنحو 200 دولار لطرازي Pro وPro Max تحديدا، بينما أشارت تسريبات منفصلة من منصة Weibo إلى احتمال رفع السعر الابتدائي للسلسلة في السوق الصينية بنحو 11%.

وللحفاظ على هوامش الربح قدر الإمكان، يتوقع أن تعتمد آبل زيادات مختلفة حسب سعات التخزين بدلا من تطبيق زيادة موحدة على جميع الإصدارات، مع تركيز الجزء الأكبر من الزيادة على الطرازات ذات السعات الأعلى.

ورغم احتمال ارتفاع متوسط سعر البيع بنحو 200 دولار، تتوقع Counterpoint أن يحقق iPhone 18 Pro Max هامش ربح إجمالي أقل قليلا من الهامش الذي حققه iPhone 17 Pro Max في عام 2025.

ومن المتوقع أن تطلق آبل هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في خريف العام المقبل.

سعر آيفون 18 برو ماكس تكلفة iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

ساندي

ساندي بإطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.. لوك عصري يجمع البساطة والتميز

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد