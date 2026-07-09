آبل تستعد لخريف حافل.. جدل حول موعد iPhone 18 Pro وتحول مفاجئ في معالجات M

تستعد شركة آبل Apple، لخريف مزدحم بالإعلانات، وسط تزايد التسريبات حول مؤتمرها السنوي المرتقب للكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro، بالتزامن مع معلومات جديدة تكشف عن تغييرات كبيرة في استراتيجية الشركة الخاصة بمعالجات Apple Silicon، والتي قد تشهد انتقالا سريعا من شريحة M6 إلى الجيل التالي M7.

جدل حول موعد مؤتمر iPhone 18 Pro

تتباين التوقعات بشأن موعد انعقاد مؤتمر آبل المقبل، إذ يرى الصحفي مارك جورمان من “بلومبرج”، في نشرته الأسبوعية Power On، أن الحدث قد يقام يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2026، بينما يرجح محللون آخرون أن الأربعاء 9 سبتمبر هو الموعد الأكثر واقعية.

ويستند جورمان في توقعاته إلى أن آبل اعتادت إقامة مؤتمرات آيفون في أول ثلاثاء أو أربعاء بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، التي توافق هذا العام يوم الإثنين 7 سبتمبر، وهو ما يجعل يوم 8 سبتمبر المرشح الأبرز.

في المقابل، يرى آخرون أن الشركة تتجنب عادة إقامة فعالياتها في اليوم التالي مباشرة لعطلة رسمية، ورغم هذا الجدل، يتفق معظم المحللين على أن المؤتمر سيعقد خلال الأسبوع نفسه، ما لم تواجه آبل تأخيرا غير متوقع في عمليات الإنتاج.

iPhone 17 Pro

أول آيفون قابل للطي وApple Intelligence في الواجهة

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الكشف عن هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف قابل للطي من آبل، والذي تشير التسريبات إلى أنه قد يحمل اسم iPhone Ultra.

كما ينتظر أن تحتل Apple Intelligence مكانة رئيسية خلال الحدث، مع الإعلان عن مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز قدرات المعالجة المحلية على أجهزتها.

جدول الإطلاق المتوقع

إذا التزمت آبل بجدولها المعتاد، فمن المرجح أن تسير عملية الإطلاق وفق الجدول التالي:

- المؤتمر: 8 أو 9 سبتمبر 2026.

- فتح باب الطلبات المسبقة: الجمعة 11 سبتمبر.

- إطلاق نظام iOS 27: غالبا يوم 14 سبتمبر، مع دعمه لهواتف آيفون بدءا من سلسلة iPhone 11.

- نشر المراجعات الأولى: بين 15 و16 سبتمبر.

- بدء المبيعات رسميا: الجمعة 18 سبتمبر 2026.

أما الهاتف القابل للطي، فمن المتوقع الإعلان عنه خلال المؤتمر، لكن طرحه في الأسواق قد يتأخر إلى موعد لاحق، على غرار ما حدث مع iPhone X عام 2017، وذلك بسبب التحديات التقنية المرتبطة بإنتاج أول هاتف قابل للطي للشركة.

استراتيجية جديدة لمعالجات آبل

وبالتزامن مع تسريبات هواتف آيفون الجديدة، كشفت تقارير حديثة عن تغييرات لافتة في خارطة طريق معالجات آبل.

فبحسب مارك جورمان، تستعد الشركة لإطلاق الجيل الجديد من معالجات M6 خلال خريف هذا العام، إلا أن هذا الجيل قد يكون محدود الانتشار مقارنة بالأجيال السابقة.

ووفقا للتقرير، ستكتفي آبل بإطلاق النسخة الأساسية من M6 دون تقديم إصدارات M6 Pro أو M6 Max، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تسريع الانتقال إلى معالجات M7، التي يجري تطويرها مع تركيز كبير على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي ومعالجة المهام محليا على الجهاز.

أجهزة محدودة ستحصل على M6

وتشير المعلومات إلى أن أول جهاز سيحصل على معالج M6 سيكون إصدارا جديدا من MacBook Pro الأساسي مع الاحتفاظ بالتصميم الحالي.

كما يرجح أن يصل المعالج لاحقا إلى:

- iPad Pro الجديد المتوقع إطلاقه في ربيع 2027.

- MacBook Air الجديد المنتظر خلال مطلع عام 2027.

في المقابل، يبدو أن عددا من أجهزة آبل سيتجاوز جيل M6 بالكامل لينتقل مباشرة إلى M7، ومن بينها iMac وMac mini وMac Studio، إضافة إلى الإصدارات الاحترافية من MacBook Pro.