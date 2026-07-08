أخيرا.. iOS 27 يعالج مشكلة اختفاء اختصارات آبل الغامضة

تواصل شركة آبل، تحسين تجربة مستخدمي هواتف آيفون في إصدار iOS 27، إذ أضافت ميزة جديدة تهدف إلى معالجة إحدى أكثر المشكلات إزعاجا في تطبيق Shortcuts.

وتتيح الميزة استعادة الاختصارات وعمليات الأتمتة التي اختفت من مكتبة المستخدم بسبب أخطاء المزامنة مع iCloud، دون الحاجة إلى إعادة إنشائها أو استيرادها يدويا.

iOS 27 يعالج أخيرا مشكلة اختفاء اختصارات آبل الغامضة

أضافت آبل في الإصدار التجريبي الثالث من iOS 27 ميزة جديدة تتيح استعادة هذه الاختصارات المفقودة بسهولة.

وتوجد الميزة ضمن الإعدادات > التطبيقات > الاختصارات Shortcuts، حيث يعرض النظام رسالة توضح عدد الاختصارات الموجودة على الجهاز لكنها غير ظاهرة في المكتبة.

iOS 27 يعالج أخيرا مشكلة اختفاء اختصارات آبل الغامضة

زر استعادة ينهي معاناة المستخدمين

بمجرد الضغط على زر استعادة Restore، تتم إعادة جميع الاختصارات المفقودة مباشرة إلى قائمة All Shortcuts دون الحاجة إلى تعديل إعدادات iCloud أو إعادة استيراد الاختصارات يدويا أو البحث في النسخ الاحتياطية.

وتأتي هذه الإضافة لمعالجة واحدة من أكثر المشكلات إزعاجا التي واجهت مستخدمي تطبيق Shortcuts خلال السنوات الماضية، وهي خلل المزامنة الذي يؤدي إلى اختفاء الاختصارات دون أي تنبيه.

أكثر من 200 اختصار مفقود

وأشار ماثيو كاسينيللي، أحد أبرز المتخصصين في تطبيق Shortcuts، إلى أنه تمكن من استعادة أكثر من 200 اختصار باستخدام الزر الجديد، رغم أنه لم يكن يعلم متى أو كيف اختفت من مكتبته.

وأوضح أن بعض الاختصارات ظهرت بنسخ مكررة تحمل الرقم "1" في نهاية الاسم، وهو ما يعد مؤشرا على وجود تعارضات في مزامنة iCloud، ومع ذلك، أقر بأن حالته كانت استثنائية نظرا لأنه كان يدير ما يصل إلى 4000 اختصار بين الإضافة والحذف وإعادة الإنشاء.

أهمية الميزة للمستخدمين

ورغم أن المستخدمين العاديين قد لا يواجهون هذه المشكلة كثيرا، فإنها تمثل أهمية كبيرة لمن يعتمدون على مكتبة واسعة من الاختصارات، مثل روتين الصباح، وأتمتة المنزل الذكي، وإعدادات أوضاع التركيز Focus Mode، وسير العمل المختلفة.

وفي السابق، كان أي خلل في المزامنة قد يؤدي إلى اختفاء الاختصارات نهائيا، دون وجود وسيلة رسمية لاستعادتها سوى إعادة إنشائها يدويا، أما الآن، فإن توفير وظيفة استعادة مدمجة على مستوى نظام التشغيل يمنح المستخدمين وسيلة موثوقة لاسترجاع اختصاراتهم، ويحد من آثار مشكلات المزامنة التي استمرت لسنوات.