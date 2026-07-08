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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستارمر يحث على العودة إلى وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران عقب تصاعد الهجمات بينهما

ستارمر
ستارمر
أ ش أ

دعا رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إلى العودة إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران عقب تصاعد حدة الهجمات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الهدنة المؤقتة مع إيران.

وحذر ستارمر - في تصريحات صحفية - من أن الاقتصاد البريطاني سيتأثر على الأرجح ما لم تتحسن الأوضاع، مؤكدًا أنه يتعين على الحلفاء القيام بدورهم فيما يخص فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق.

ورداً على سؤال حول مدى القلق الذي يشعر به البريطانيون إزاء هذه التطورات، قال رئيس الوزراء للصحفيين: "إن اليومين الماضيين كانا صعبين..أعتقد أن معظم الناس في وطننا يرغبون في استمرار وقف إطلاق النار، ويرغبون في تحقيق الاستقرار، ويرغبون في فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يعني أن التأثير على اقتصادنا سيكون أقل". وفق صحيفة (الاندبندنت) البريطانية.

وتابع "لقد رأينا جميعًا التأثير بالفعل على أسعار الطاقة؛ فالناس الذين يذهبون للتزود بالوقود في محطات البنزين يمكنهم أن يلاحظوا هذا التأثير".

وأكد ستارمر ضرورة التركيز الآن على العودة إلى وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وتوحيد جهود التحالف الذي تقوده فرنسا والمملكة المتحدة فيما يتعلق بتقديم الضمانات لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط مجدداً في أعقاب تجدد الهجمات وتصريحات ترامب بشأن وقف إطلاق النار الهش، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصادات حول العالم.

رئيس الوزراء البريطاني العودة وقف إطلاق النار الولايات المتحدة إيران

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