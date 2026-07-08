هنري بعد تألق ميسي أمام مصر: لا توقظ الوحش الذي يسكنه

تغزل تيري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية، في الأداء الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن قائد الأرجنتين لا يزال قادرًا على صناعة اللحظات الاستثنائية.

وكان منتخب الأرجنتين قد واجه مصر مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب أتلانتا، انتهت بفوز راقصي التانجو بنتيجة 3-2 بعد ريمونتادا قوية قلبت مجريات اللقاء.

وسجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في المباراة، كما أهدر ركلة جزاء تصدى لها مصطفى شوبير، ليواصل تقديم لحظات مؤثرة خلال مشوار منتخب بلاده في البطولة.

وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نحن في هوليوود، ما يفعله ميسي يبدو وكأنه سيناريو فيلم لا يصدقه أحد".

وأضاف: "في البداية يذكرك بأنه إنسان طبيعي بعدما أهدر ركلة جزاء، لكنه يعود بعدها ليظهر أنه لاعب استثنائي".

وتابع أسطورة فرنسا حديثه عن ميسي قائلا: "هناك شيء مميز في ليو، لا يمكنك إيقاظ الوحش الذي يسكنه، عندما تنظر إلى عينيه تدرك الأمر".

وأوضح هنري أن ميسي يمتلك قدرة فريدة على صناعة الفارق، مشيرًا إلى أنه يستحوذ على الكرة ويكرر محاولاته حتى ينجح في التسجيل وصناعة الخطورة.

واختتم تصريحاته قائلا إن إيقاف ميسي في تلك اللحظات يبدو أمرًا صعبًا للغاية، بعدما أثبت مرة أخرى قدرته على حسم المباريات الكبرى.