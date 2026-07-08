أسامة كمال: مصر خرجت من كأس العالم بـ«شرف».. والفيفا خرجت بـ«فضيحة»

علق الإعلامي أسامة كمال، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ 16.

وقال أسامة كمال، في برنامجه «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»: «منتخب مصر كان يستحق التأهل إلى دور الـ8 من المونديال».

وأضاف أسامة كمال: «فيه لاعيبة في منتخب مصر مش هتقدر تلعب كأس العالم المقبل بسبب السن، وبقول لكل واحد فيهم: لا تيأس».

وتابع أسامة كمال: «إحنا خرجنا من كأس العالم بشرف، والفيفا خرجت بفضيحة، والتاريخ مش بيسجل اللي كسب بس، ولكن التاريخ بيكتب كل الأحداث».

وأشار أسامة كمال إلى أن: «اللي حصل في ماتش مصر والأرجنتين العالم كله فاكره، وهيفضل يتكلم عنه»، مضيفًا: «نجوم عالميين انتقدوا قرارات التحكيم في مباراة منتخب مصر والأرجنتين».

واختتم أسامة كمال: «المصريين مش بيوطوا لحد، ومش هنبطل نقف مع الحق ومع حق الشعب الفلسطيني»، مضيفًا: «العالم كله انتقد قرارات حكم مباراة منتخب مصر والأرجنتين، وكان متحفزًا ضد مصر بشكل واضح».