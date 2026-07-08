ليكيب: ليتكسير لا يواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم رغم شكوى مصر

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لا يواجه خطر الاستبعاد من بطولة كأس العالم 2026، رغم مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم بإبعاده عن بقية مباريات البطولة عقب مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16.

وأوضحت الصحيفة أن طلب الاتحاد المصري لا يمكن أن يؤدي بمفرده إلى استبعاد الحكم، إذ إن تعيين الحكام واختيارهم للمباريات يخضع للجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا تملك أي دولة حق الاعتراض أو "الفيتو" على استمرار طاقم تحكيمي.

وأضافت أن أداء ليتكسير سيخضع للمراجعة الفنية المعتادة من جانب لجنة الحكام في فيفا، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أن قراراته في مباراة مصر والأرجنتين ستؤدي إلى استبعاده من البطولة.

كما أشارت إلى أن فرصته في إدارة مباريات جديدة قد تتأثر فقط إذا واصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة، وفقًا للسياسة المعتادة التي تحد من إسناد مباريات الأدوار المتقدمة لحكام من الدولة نفسها التي لا تزال منافسة.