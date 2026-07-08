اللبنانية لولا جفان تشعل صيف 2026 بـ ميني ألبوم مصري "يا رايحين"

أطلقت النجمة اللبنانية لولا جفان ميني ألبوم "يا رايحين" باللهجة المصرية في خطوة فنية جريئة تؤكد قدرتها على التجديد واعادة تعريف الأغنية الاستعراضية من خلال مشروع موسيقي صمم خصيصاً ليكون أيقونة صيف 2026 .

ويضم ميني البوم "يا رايحين" 6 أغنيات هي "يا رايحين"، "قلبي دق"، "ليه لأ"، "تعالي"، "جاب باباه" و "زن زن" وتم إطلاقها على جميع المنصات الموسيقية أنغامي و سبوتيفاي و ابل ميوزيك و يوتيوب.



ورغم تنوع الألوان الموسيقية داخل ميني ألبوم "يا رايحين" ما بين إيقاعات المقسوم، الهاوس، الديسكو والأفرو إلا أن الخيط الرابط بينها هو الطاقة والرقص اي 6 أغنيات مختلفة لكن جميعها مصممة لتشعل الأجواء.

صورت لولا أغاني "يا رايحين" مع المخرج عامر سلمان على أن يتم إطلاق الكليبات بشكل أسبوعي متتالي خلال الصيف بداية من يوم الجمعة القادم للحفاظ على زخم الألبوم الاستعراضي من أول يوم لآخر يوم في الموسم.



يأتي "يا رايحين" امتداداً لنجاح دويتو "عاجبني" مع الفنان إدوارد صيف العام الماضي والذي تصدر قوائم الاستماع وارتبط بقوة بمدينة العلمين الجديدة.

وحرصت لولا هذه المرة على أن يكون للألبوم توقيعها الخاص حيث شاركت في وضع الأفكار واختيار التفاصيل لتخرج بصورة تعبر عن شخصيتها المرحة والعفوية وعشقها للأغاني التي تلامس الناس مباشرة.

كما يشهد ميني ألبوم "يا رايحين" أول تعاون للولا في الكتابة مع الشاعر Matrix ومع الملحن هشام شيكس بينما تولى التوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.



وعن تجربة ميني البوم باللهجة المصرية قالت لولا :"كنت حابة أقدم حاجة مصرية 100% توصل للناس بسهولة وتخليهم يرقصوا ويتبسطوا واخترت 6 أغاني كل واحدة بلون بس كلهم فيهم روح الصيف والفرحة واشتغلت مع فريق محترف جداً سمعني ونفذنا أفكار كنت بحلم بيها من زمان".

ومن المقرر اطلاق الميني ألبوم "يا رايحين" يوم الجمعة 10 يوليو 2026 عبر جميع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.



لولا جفان من الأصوات التي فرضت نفسها بقوة في السنوات الأخيرة بعد سلسلة كليبات تصدرت التريند أبرزها "شكولاتة" و"مافيش كده" مع المخرج جاد شويري واليوم ترسخ مكانتها كمطربة استعراضية تقدم موسيقى خفيفة ذات هوية واضحة تصل مباشرة لقلب الجمهور العربي.

"يا رايحين" ليس مجرد ميني ألبوم هو إعلان صيفي من لولا جفان بأن الفرح له صوت وأن هذا الصوت في صيف 2026 سيكون مصريا استعراضيا وعلى إيقاعات تشعل أجواء الطاقة والحماس.