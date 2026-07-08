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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يُقلص عدد قضايا الزمالك إلى 10

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
حسام الحارتي

تراجع عدد القضايا المسجلة ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى 10 ملفات، وذلك بعد نجاح النادي في إنهاء أزمة مستحقات مدربه السابق، البلجيكي يانيك فيريرا.

وجاء ذلك بعد نجاح  مجلس إدارة نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي السابق يانيك فيريرا، لإنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، في خطوة جديدة ضمن جهود النادي لإغلاق ملفات القضايا الخارجية ورفع عقوبة إيقاف القيد.

ووفقا لمصدر داخل النادي، فقد تم الاتفاق على سداد 188 ألف دولار، تمثل كامل المستحقات المتأخرة للمدير الفني البلجيكي، ليتم إنهاء النزاع القائم بين الطرفين بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك يواصلون في الوقت الحالي إنهاء ملف الجهاز المعاون لفيريرا، حيث تقدر مستحقات مساعديه المتأخرة بنحو 200 ألف دولار، تمهيدًا لتسوية القضية بالكامل.

وأشار المصدر إلى أنه فور الانتهاء من الإجراءات المالية واستكمال المستندات المطلوبة، سيتم رفع قضية يانيك فيريرا من نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الساعات المقبلة، ليقترب الزمالك من إغلاق أحد أبرز الملفات التي كانت تعيق موقفه في ملف القيد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الزمالك لإنهاء جميع القضايا الدولية المعلقة، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للنادي، وتجهيز الفريق بشكل كامل للموسم الجديد.

مجلس إدارة نادي الزمالك يانيك فيريرا نادي الزمالك لاتحاد الدولي لكرة القدم البلجيكي يانيك فيريرا

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