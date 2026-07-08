إيقاف سعفان الصغير مباراتين وتنفيذ العقوبة بداية تصفيات أمم أفريقيا.. خبير تحكيمي يكشف التفاصيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن تفاصيل العقوبة المنتظرة لمدرب منتخب مصر سعفان الصغير، بعد الطرد المباشر الذي تعرض له في مباراة الفراعنة أمام الأرجنتين بكأس العالم 2026.

وقال العمايرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي : "عقوبة إيقاف كابتن سعفان الصغير لن تقل عن مباراتين، فيهم مباراة بسبب تراكم البطاقات وواحدة على الأقل للطرد المباشر".

وأضاف: "وسيتم تنفيذ العقوبة بالجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا".

وكان سعفان الصغير قد حصل على البطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة مصر والأرجنتين، بعد تدخل قوي تسبب في جدل تحكيمي واسع خلال اللقاء.

وبهذا سيغيب مدرب المنتخب عن أول مباراتين رسميتين لمصر في مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، قبل أن يودع منافسات البطولة.