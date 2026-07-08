الفنانة بشرى: منتخب مصر كسب احترام العالم رغم الخروج من المونديال

أعربت الفنانة بشرى عن فخرها بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر خلال مواجهته أمام الأرجنتين في كأس العالم، مؤكدة أن الفريق حقق العديد من المكاسب رغم انتهاء مشواره في البطولة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن المنتخب قدم أداءً بطوليًا، مشيرة إلى أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية كبيرة وأخلاقًا رياضية نالت إشادة الجميع.

وأضافت أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن واللاعبين يستحقون التقدير على ما قدموه، مؤكدة أن المنتخب كشف عن مجموعة من المواهب المميزة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية، وأن مصر تمتلك دائمًا القدرة على صناعة الإنجازات عندما تتكاتف الجهود وتتوحد الأهداف.

وأشارت إلى أن ردود الفعل العالمية تجاه أداء المنتخب كانت إيجابية، مؤكدة أنها تابعت إشادات واسعة من وسائل إعلام ومحللين عرب وأجانب، اعتبرت أن المنتخب المصري قدم صورة مشرفة ونال احترام الجماهير رغم عدم التأهل.

