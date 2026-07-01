خالد الدرندلي: حسام حسن ما زال في حالة صدمة وحزن بعد الخروج من كأس العالم

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحالة النفسية التي يعيشها المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بعد وداع منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدرب ما زال متأثرًا بشدة بالخسارة أمام الأرجنتين.

منتخب مصر

وقال الدرندلي، خلال ظهوره في برنامج "هنا المونديال" مع الإعلامي أحمد شوبير، إن حسام حسن لم يستوعب الهزيمة حتى الآن، مضيفًا: “حسام حسن مش مصدق الهزيمة لحد دلوقتي، ودخل في حالة حزن كبيرة منذ انتهاء المباراة. هو راجل مبيحبش الهزيمة، مهما كان هيتكرم ومهما كان الناس حاسة بمجهوده، لكنه متعودش يبقى مهزوم.”

وأضاف: “كان معايا على الفطار الصبح، وقالي: (أنا متعودتش أتغلب، متعودتش أبقى مهزوم، بس أعمل إيه). هو متضايق بشكل غير عادي، لأن الطموح كان إننا نوصل إلى نصف النهائي.”

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما أثارت عدة قرارات للحكم وتقنية الفيديو (VAR) انتقادات كبيرة من خبراء التحكيم وعدد من أساطير كرة القدم.

ورغم الخروج من دور الـ16، حظي منتخب مصر بإشادة واسعة بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال البطولة، فيما اعتبر كثيرون أن بعض القرارات التحكيمية المؤثرة كان لها دور في إنهاء مشوار الفراعنة، بعدما كان المنتخب يطمح لمواصلة إنجازه التاريخي والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.