نقيب بقالي التموين: قيمة الدعم الجديدة ستتجاوز أسعار السوق.. والهدر في الدعم العيني يصل إلى 25%

كشف ماجد نادي، نقيب بقالي التموين، تفاصيل الدراسة الخاصة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، مؤكدًا أن قيمة الدعم المقترحة ستكون أعلى من أسعار السلع في الأسواق، بما يمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته، فيما أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، أن نسبة الهدر في منظومة الدعم العيني تقترب من 25%.

الدعم سيكون أعلى من سعر السوق

وأوضح نادي أن الحكومة تدرس احتساب قيمة الدعم للفرد بأكثر من 100 جنيه، مع منح المواطن قيمة تفوق السعر الفعلي للسلع، مشيرًا إلى أن زجاجة الزيت التي يبلغ سعرها في السوق نحو 50 جنيهًا قد تُحسب للمواطن بقيمة 60 جنيهًا داخل منظومة الدعم، بما يسمح له بشراء السلعة والاستفادة من فارق القيمة في شراء سلع أخرى.

الأسعار لن ترتفع بسبب الدعم

وأكد نقيب بقالي التموين أن الأسعار في الأسواق لن ترتفع نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن قيمة الدعم المرتفعة تستهدف زيادة قدرة المواطن الشرائية وليس رفع أسعار السلع.

الهدر في الدعم العيني يصل إلى 25%

من جانبه، قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، إن نسبة الهدر في منظومة الدعم العيني تصل إلى نحو 25%، مشيرًا إلى أن تقليل هذا الهدر من أبرز أهداف تطوير منظومة الدعم.

وأشار المتحدثان إلى أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، مؤكدين أن الهدف من تطوير منظومة الدعم هو ضمان وصوله إلى مستحقيه، وتحقيق أكبر استفادة للمواطن مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية.