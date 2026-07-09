عقب ارتفاعه 90 قرشا.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك

سجل أعلى سعر لصرف الدولار 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع، اليوم الخميس وذلك في بنوك :"نكست : الاهلي الكويتي، البنك العقاري المصري العربي".

ارتفاع الدولار

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه أمس الاربعاء بمتوسط 90 قرشا في يوم واحد فقط.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدولار اليوم الخميس 9-7-2026، وذلك ضمن نشرته الخدمية.





سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك نكست 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.50 جنيه للشراء و 49.60 جنيه للبيع.