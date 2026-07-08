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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصل سعر الذهب مساء اليوم الاربعاء 7-8-2026 التراجع، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا، وذلك على الرغم من سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، عقب تجدد التوترات الجيوسياسية.

 

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 8-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4031 دولارا الآن، بعد أن سجل أعلى سعر له اليوم 4121

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4924 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5745 جنيها بدون مصنعية بعد أن وصل إلى 5825 جنيها ، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6566 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء ، 45.960  ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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