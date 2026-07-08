برلمانية: دعم السياحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيدة باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السياحة المصرية تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على المنافسة بقوة على المستوى العالمي، سواء بما تضمه من آثار وحضارة تمتد لآلاف السنين، أو بما تتميز به من مقاصد سياحية متنوعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب المناطق الواعدة التي يمكن أن تشهد توسعات استثمارية خلال الفترة المقبلة.

زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية

وأضافت أن زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية وجذب خطوط الطيران العالمية سيكون لها مردود كبير في زيادة أعداد السائحين، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.

تسهيل إجراءات المستثمرين

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توجه الدولة نحو تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال منظومة "الشباك الواحد" يمثل رسالة إيجابية لدعم القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال السياحي.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن تنمية المقاصد السياحية الجديدة، خاصة في المناطق التي تمتلك إمكانات كبيرة مثل شمال سيناء وساحل البحر الأحمر، ستفتح آفاقًا واسعة أمام صناعة السياحة المصرية، مؤكدة أن استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.