الخارجية تشكر المصريين بالخارج: نثمن دوركم الوطني في دعم المنتخب خلال كأس العالم

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن بالغ تقديرها واعتزازها؛ بما جسده أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، من مشاهد وطنية مشرّفة في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء - أن الحشود المصرية، بحضورها المتميز وتشجيعها الحضاري؛ عكست عمق الانتماء للوطن، وقدمت صورة مشرقة للمصريين في الخارج؛ باعتبارهم امتدادًا أصيلًا للدولة المصرية، وشريكًا فاعلًا في ترسيخ مكانتها وإبراز صورتها المشرفة أمام العالم.

وأكدت وزارة الخارجية، أن الالتفاف الوطني الذي أظهره المصريون في الخارج خلف منتخب بلادهم، وما عكسوه من وحدة وتكاتف واعتزاز بالهوية الوطنية؛ يجسد قوة الروابط التي تجمع أبناء الوطن في الداخل والخارج، ويبرهن مجددًا على أن المصريين، أينما وجدوا، يظلون خير سفراء لوطنهم، وحملةً لرسالته، وشركاء أساسيين في تعزيز حضوره وصورته الإيجابية على الساحة الدولية.

كما أشادت وزارة الخارجية بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني، وما أظهره لاعبوه وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشوار البطولة، تُوجت بتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ 16؛ بما يعكس ما تشهده الرياضة المصرية من تطور، ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة المشرفة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الرياضية الدولية.