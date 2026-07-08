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برلماني: دعم السياحة استثمار في مستقبل مصر.. وتوسيع الطاقة الفندقية يعزز قوة الاقتصاد الوطني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم السياحة استثمار في مستقبل مصر.. وتوسيع الطاقة الفندقية يعزز قوة الاقتصاد الوطني

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بتوفير مزيد من التيسيرات والمحفزات التي تسهم في جذب الاستثمارات السياحية وزيادة القدرة التنافسية للمقاصد المصرية.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قطاع السياحة لا يقتصر دوره على كونه مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية فقط، بل يعد قطاعًا إنتاجيًا متكاملًا يسهم في توفير ملايين فرص العمل، ودعم العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة به، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو والتنمية.

تطوير المقاصد السياحية الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب خطوط الطيران العالمية، وتطوير المقاصد السياحية الجديدة، يعكس رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر، سواء التاريخية أو الطبيعية أو الشاطئية.

 تسهيل إجراءات المستثمرين وإنهاء الموافقات اللازمة

وأشار النائب محمد سمير إلى أن تسهيل إجراءات المستثمرين وإنهاء الموافقات اللازمة للمشروعات السياحية يمثلان عاملين مهمين في تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن منظومة الشباك الواحد خطوة إيجابية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة. 

تنمية المناطق السياحية الواعدة

وشدد على أن تنمية المناطق السياحية الواعدة، ومنها مناطق شمال سيناء وساحل البحر الأحمر، ستفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار وتدعم انتشار التنمية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن السياحة المصرية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في ظل الخطط الحكومية المستمرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

السياحة مستقبل مصر الاقتصاد الوطني الاستثمارات السياحية

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