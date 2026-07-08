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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أوزبكستان يكرّم الدكتور عمرو الليثي في ختام المنتدى الدولي للحضارة

تكرّم الدكتور عمرو الليثي
تكرّم الدكتور عمرو الليثي
أ ش أ

 كرّم رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في ختام أعمال المنتدى الدولي للحضارة، تقديراً لإسهاماته في تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين دول العالم الإسلامي، ودوره في دعم الحوار بين الحضارات وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

وجاء التكريم خلال الجلسة الختامية للمنتدى، بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء والشخصيات الدولية، حيث أشاد الرئيس شوكت ميرضيايف بالدور الذي يقوم به اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في دعم التعاون الإعلامي والثقافي بين الدول الأعضاء، وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب من خلال الإعلام الهادف.

وأعرب الدكتور عمرو الليثي عن خالص شكره وامتنانه للرئيس شوكت ميرضيايف على هذا التكريم الرفيع، مؤكداً أن هذا التقدير يمثل وساماً يعتز به، ويعد تكريماً لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ولجميع الدول الأعضاء فيه.

وأكد الليثي أن أوزبكستان، بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي وإسلامي عريق، أصبحت نموذجاً رائداً في الحفاظ على التراث الإنساني وإبرازه للعالم، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الأوزبكية في مجالات الإعلام والثقافة والإنتاج المشترك، بما يخدم رسالة منظمة التعاون الإسلامي ويعزز الحوار الحضاري بين الشعوب.

رئيس جمهورية أوزبكستان رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي المنتدى الدولي للحضارة

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