اجتماع ببني سويف لمُناقشة مستجدات العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء

ترأس السكرتير العام كامل علي غطاس،اجتماع اللجنة التنسيقية للتصالح، وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز، في ضوء توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز.

وناقش السكرتير العام آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح المقدمة، وإجراءات الفحص والمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب بحث تذليل المعوقات التي تواجه بعض الحالات،مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.