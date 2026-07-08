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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. ضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير 40 محضرا ومخالفة

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية تموين ببني سويف، برئاسة محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وبمتابعة الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز ومستودعات البوتاجاز، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وضمان وصول السلع المدعمة للمستحقين.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت من خلال إدارات التموين المختلفة، عن تحرير العديد من المحاضر والمخالفات التموينية، حيث تمكنت إدارة تموين ببا من تحرير 14محضرًا، لمخالفات شملت ضبط 2طن من النخالة مجهولة المصدر، و30 كرتونة مكرونة تموينية تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية و12 كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، كما تم ضبط مركبتي "توك توك" محملتين بدقيق بلدي مدعم وسلع تموينية مدعمة مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن تحرير تقارير ضد عدد من المنافذ التموينية للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تنفيذ حملة مماثلة بدائرة مركز ومدينة ببا،أسفرت عن تحرير 26 جنحة تموينية، شملت ضبط 25كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 330علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من الأنشطة التجارية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة،

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة موسعة أسفرت عن سحب 9عينات من المواد البترولية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وضبط 3مخالفات لعدم تنفيذ الحصص المقررة بمستودعات البوتاجاز، ومخالفتين لغلق مستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب فحص مخالفتين تتعلقان بالعلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

بني سويف تموين بني سويف اسواق بني سويف

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