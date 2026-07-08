الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رطوبة خانقة ترفع الحرارة 4 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الخميس، 09 يوليو 2026. وحذرت الهيئة من ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المعدلات المعلنة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة:

أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطباً خلال فترات الليل.

وسجلت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 37 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، وتصل المحسوسة إلى 40 درجة مئوية.

شبورة مائية وأمطار خفيفة:

أطلقت الهيئة تنبيهاً للسائقين على الطرق بسبب تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما أشارت الأرصاد إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر. وفي السياق ذاته، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 10% على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الرياح وتحذير للمصطافين:

يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يساهم في تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة.

إلا أن الهيئة حذرت المصطافين من نشاط الرياح على بعض شواطئ (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، وبورسعيد)، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، معقبة بأنها تتابع خرائط الطقس على مدار الساعة لتحديث البيانات عند حدوث أي تغيير.