قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح للمهاجم فولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم موجة واسعة من الجدل، بعدما اعتبره كثيرون خروجًا عن قاعدة الإيقاف التلقائي عقب الطرد المباشر.

طرد في المباراة السابقة

كان بالوجون قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، عقب مراجعة اللقطة بواسطة تقنية الفيديو (VAR)، وهي حالة تستوجب عادة الإيقاف في المباراة التالية.

تعليق تنفيذ العقوبة

رغم تثبيت البطاقة الحمراء في سجل اللاعب، قررت لجنة الانضباط في فيفا تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، بما أتاح له المشاركة أمام المنتخب البلجيكي





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