القبض على لص سرق هاتفا محمولا من سيدة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم القائمة على النشر بقيام أحد الأشخاص بالتهجم على منزلها وتهديدها ووالدتها بسلاح أبيض وسرقة بعض المتعلقات بالدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة نبروه من (والدة القائمة على النشر - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف للمنزل محل سكنها وسرقة هاتفى محمول ومبلغ مالى.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط هاتفى المحمول المستولى عليهما وقرر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.. وبمواجهة القائمة على النشر بما ورد بالشكوى بشأن قيام المشكو فى حقه بالتهجم على منزلها وتهديدها ووالدتها بسلاح أبيض أقرت بإدعائها ذلك للإهتمام بشكواها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس".





