قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة
الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
من غزل الفيوم إلى كل المحافظات.. خطة حكومية لتشغيل مستفيدات "تكافل وكرامة" بمصانع الملابس
كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا
محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع
كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين
الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رطوبة خانقة ترفع الحرارة 4 درجات
كتل هوائية شمالية ورطوبة تصل لـ95 %.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة
شمال سيناء والبحر الأحمر في الصدارة.. تفاصيل خطة الحكومة لطرح مناطق سياحية جديدة
الري: مستمرون في التصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس المجاري المائية
شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 وموعد الطرح الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتطثيف العمل لإنهاء كل مشروعات المياه والصرف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

واستهل محافظ القليوبية الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه بشأن التوصيات والتكليفات الصادرة خلال الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 يونيو الماضي، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع، والوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الموقف التنفيذي بدقة، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ موقف محطة كومبتين بمركز كفر شكر، حيث تم الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي للمحطة وتسليمها إلى الشركة المنفذة لبدء أعمال التشغيل والصيانة، تمهيدًا لدخولها الخدمة عقب اجتياز ثلاث عينات تشغيل متتالية بنجاح، وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة.

كما استعرض الاجتماع موقف محطة مياه شبلنجة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بنسبة 100%، ومن المقرر تسليم المحطة ودخولها الخدمة في 15 أغسطس 2026، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ الخط الأول (الغربي) لمحطة مياه كفر شكر في موعد أقصاه 15 أغسطس 2026، مع تكثيف معدلات التنفيذ والمتابعة اليومية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المقررة.

وناقش محافظ القليوبية مع مسؤولي الجهاز التنفيذي المشروعات المقترح إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أهمية إعداد رؤية متكاملة تستند إلى أولويات واحتياجات المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى المستهدفة.

وأكد المحافظ أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المقررة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تنفيذ هذه المشروعات بصورة دورية، ولن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجازها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي تليق بأهالي القليوبية، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في إطار الجمهورية الجديدة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية شركة مياه القليوبية الموقف التنفيذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولات ميدانية مكثفة بحدائق العاصمة لدفع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين

السلع الغذائية

بعد كسر حاجز الـ49 جنيهًا للدولار .. متى يلمس المواطن انخفاض الأسعار؟

جانب من الحدث

166 مليون جنيه حصيلة مزايدة العاشر من رمضان بعد بيع كامل الفرص الاستثمارية المطروحة

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد