محافظ القليوبية يوجه بتطثيف العمل لإنهاء كل مشروعات المياه والصرف

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

واستهل محافظ القليوبية الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه بشأن التوصيات والتكليفات الصادرة خلال الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 يونيو الماضي، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع، والوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الموقف التنفيذي بدقة، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ موقف محطة كومبتين بمركز كفر شكر، حيث تم الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي للمحطة وتسليمها إلى الشركة المنفذة لبدء أعمال التشغيل والصيانة، تمهيدًا لدخولها الخدمة عقب اجتياز ثلاث عينات تشغيل متتالية بنجاح، وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة.

كما استعرض الاجتماع موقف محطة مياه شبلنجة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بنسبة 100%، ومن المقرر تسليم المحطة ودخولها الخدمة في 15 أغسطس 2026، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ الخط الأول (الغربي) لمحطة مياه كفر شكر في موعد أقصاه 15 أغسطس 2026، مع تكثيف معدلات التنفيذ والمتابعة اليومية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المقررة.

وناقش محافظ القليوبية مع مسؤولي الجهاز التنفيذي المشروعات المقترح إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أهمية إعداد رؤية متكاملة تستند إلى أولويات واحتياجات المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى المستهدفة.

وأكد المحافظ أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المقررة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تنفيذ هذه المشروعات بصورة دورية، ولن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجازها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي تليق بأهالي القليوبية، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في إطار الجمهورية الجديدة.