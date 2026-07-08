محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.



جاء ذلك بحضور الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، والعميد أحمد القاضي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد حافظ إبراهيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد محافظ القليوبية أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبرت عن الإرادة الحرة للشعب المصري في الحفاظ على هويته الوطنية وصون مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تواصل مسيرة التنمية والإنجازات في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو يعكس قيم الانتماء والولاء للوطن، ويسهم في ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب، باعتبارهم القوة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن بما أتاح بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار في مختلف المجالات خاصة قطاع التعليم.

ووجه "الجيزاوي" التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة هذه الذكرى الوطنية، تلك الثورة التى ستظل عنوانا لإرادة المصريين وتأكيدا على إصرارهم فى الحفاظ على هويتهم والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل.

من ناحية أخر،ى شهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والوطنية التي جسدت روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وعكست ما تنعم به مصر من أمن واستقرار وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة.