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كسر بالجمجمة ونزيف .. والد طفل الجرس في القليوبية يكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كسر بالجمجمة ونزيف .. والد طفل الجرس في القليوبية يكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو

والد طفل الجرس في القليوبية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجله
والد طفل الجرس في القليوبية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجله

كشف والد الطفل محمد المعتدى عليه من أحد جيرانه في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بعد قيامه برن جرس منزل جاره، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه كان في عمله وقت حدوث الواقعة، وتلقي اتصالا هاتفيا من والده يخبره فيه بما حدث. 

وأوضح والد طفل الجرس، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن ابنه قام برن الجرس على منزل جيرانه خلال خروجه من المنزل، وقام أحد الجيران بالإمساك به وضربه وإلقائه على الأرض؛ مما تسبب له في كسر في الجمجمة، وارتشاح على المخ، ونزيف بالأذن، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة لتلقي العلاج.

وطالب والد طفل الجرس، بحق ابنه، من خلال القانون، مؤكدا أنه خلال زيارته لابنه محمد داخل المستشفى، بدأ يستعيد وعيه بصعوبة، وأكد أنه من الصدمة يستيقظ يصرخ خلال النوم: “مش هعمل كده تاني”.

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