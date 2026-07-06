كسر بالجمجمة ونزيف .. والد طفل الجرس في القليوبية يكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو

كشف والد الطفل محمد المعتدى عليه من أحد جيرانه في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بعد قيامه برن جرس منزل جاره، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه كان في عمله وقت حدوث الواقعة، وتلقي اتصالا هاتفيا من والده يخبره فيه بما حدث.

وأوضح والد طفل الجرس، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن ابنه قام برن الجرس على منزل جيرانه خلال خروجه من المنزل، وقام أحد الجيران بالإمساك به وضربه وإلقائه على الأرض؛ مما تسبب له في كسر في الجمجمة، وارتشاح على المخ، ونزيف بالأذن، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة لتلقي العلاج.

وطالب والد طفل الجرس، بحق ابنه، من خلال القانون، مؤكدا أنه خلال زيارته لابنه محمد داخل المستشفى، بدأ يستعيد وعيه بصعوبة، وأكد أنه من الصدمة يستيقظ يصرخ خلال النوم: “مش هعمل كده تاني”.