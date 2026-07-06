أجهزة تكييف وتلفزيون.. شاب يشترك مع أصدقائه ويسرق منزل والده في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر، من عدد من الأشخاص؛ لقيامهم بسرقة أجهزة تكييف وشاشة تلفزيون من داخل شقته السكنية في القاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد المجني عليه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبسؤاله؛ قرر تضرره من نجله و3 من أصدقائه؛ لقيامهم بسرقة 3 أجهزة تكييف وشاشة تلفزيون من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، المقيم بذات الدائرة، وأمكن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.