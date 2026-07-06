عرَّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على شخص استعرض بسيارته في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «ملاكي» بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، معطلًا حركة المرور عمدًا، ومعرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو أحد الأشخاص المقيمين بذات الدائرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3 الجاري، وذلك بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.