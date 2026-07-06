دمرت أحياء كاملة.. الدفاع المدني في غزة يكشف عربات إسرائيلية مفخخة قتلت مئات الأبرياء

نشر المركز الفلسطيني للإعلام، يوم الاثنين مقطع فيديو يكشف عن العربات الإسرائيلية المفخخة التي استخدمها جيش الاحتلال في تدمير الأحياء السكنية في قطاع غزة.

ونقل المركز عن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، قوله إن "هذه هي العربات المفخخة التي استُخدمت لتدمير المباني والأحياء السكنية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعيَّة، وتسببت في مقتل مئات المدنيين الأبرياء".

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,098 شهيدا، و173,571 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 شهداء بينهم 3 جدد، و7 إصابات.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,072 شهيدا، والإصابات إلى 3,463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.