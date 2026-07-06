مصادر طبية في غزة: 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

في تصاعد وحشي لأعمال القتل والإبادة الإسرائيلية والمستمرة في غزة منذ عام 2023، زادت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة صباح اليوم.



قالت مصادر طبية بغزة عاملة في المستشفيات التي تعاني من نقص موارد ومعدات هائل، إنه ارتقى 6 شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق غزة.

ويخرق بذلك الاحتلال وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه مع حركة المقاومة حماس في أكتوبر من عام 2025.

وسبق وأن أفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد 4 أشخاص واصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، باستشهاد الأشخاص جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحيّ تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، فيما اندلاع حريق في الشقة المستهدفة بحيّ تل الهوا.

ولفتت مصادر محلية إلى استشهاد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية إسرائيلية شرقي قرية المصدر وسط القطاع.



من جهته، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 مواطنين بصحة جيدة من عائلة عابد من داخل برج النيل بمدينة غزة جراء انهيار جزئي حدث داخل البرج، فيما حذر الدفاع المدني السكان وأنذرهم بإخلاء البرج لتشكيله خطرا على حياتهم.

وبحسب المصادر المحلية الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية، قامت باستهداف منطقة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بالقصف المدفعي.

