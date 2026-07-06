بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة

أثارت واقعة إزالة عدد من المقابر بقرية عودة سالم التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو اتهم فيها عدد من الأهالي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتعدي على حرمة الموتى عقب تنفيذ أعمال الإزالة.

وفي المقابل كشفت مذكرات رسمية صادرة عن الإدارة الصحية بديرب نجم ووحدة طب الأسرة بعودة سالم والإدارة الزراعية بديرب نجم أن المرور الميداني على جبانة عودة سالم يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 أسفر عن رصد قيام عدد من المواطنين من عائلات بالقرية بإجراء أعمال هدم وبناء داخل الجبانة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم في تصريحات خاصة أن ما تم تداوله بشأن التعدي على حرمة الموتى غير صحيح موضحا أن الإزالة جاءت في إطار تنفيذ القانون ضد أعمال بناء مخالفة أقيمت دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضاف رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية أزالت 12 مقبرة تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء مؤكدا أن تلك المقابر كانت مقامة بدون تصريح وتم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

وأشار إلى أن رئاسة المركز تتعامل مع جميع مخالفات البناء بكل حزم دون استثناء مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حرمة الجبانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها.