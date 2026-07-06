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قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون أسعار البنزين والسولار يومياً خاصة بعد حديث رئيس الوزراء عن عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى، حيث من المقرر  عقد إجتماع للجنة خلال يوليو الجاري وتسعير المواد البترولية في ظل ترقب هائل لقرارات اللجنة وما إذا كان سيتم تثبيت أم زيادة أسعار البنزين 2026 بعد أخر زيادة في مارس الماضي.

أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر


استقرت أسعار البنزين بأنواعه في محطات الوقود عند المستويات التالية:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

بنزين 95: 24.00 جنيها للتر

أسعار البنزين اليوم في مصر 2026 (92 و95 و80 والسولار والغاز الطبيعي) – تحديث مستمر

أسعار السولار والكيروسين اليوم


كما واصل كل من السولار والكيروسين ثباتهما دون أي تغيير، وجاءت الأسعار كالتالي:

السولار: 20.50 جنيه للتر

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر

ويُعد السولار أحد أهم أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل الثقيل ووسائل النقل الجماعي، إضافة إلى اعتماده في بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ما يجعل استقرار سعره محل متابعة دقيقة من مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم
 

وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، فقد استقرت الأسعار أيضًا عند:

الأنبوبة المنزلية: 275 جنيهًا

الأنبوبة التجارية: 550 جنيهًا

مصر تعلن زيادة أسعار البنزين وتثبيت السولار.. وتوضح السبب - CNN Arabic

 

عودة لجنة تسعير المنتجات البترولية في يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى “من يوليو إلى سبتمبر” للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف.

مدبولي: لم نتخذ قرار زيادة أسعار الوقود

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 125 دولارًا للبرميل خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

 

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعاود عملها اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، وذلك في إطار الآليات التي تتبعها الدولة لضمان التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

الحكومة رفضت تحريك البنزين بسبب الحرب

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما خدنا الإجراءات اللي خدناها  بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل".

وتابع مدبولي:" الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارًا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها مخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين  والزيادة كانت تعتبر 100 % من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".

اسعار البنزين اليوم سعر بنزين 92 سعر بنزين 95 سعر انبوبة البوتجاز زيادة البنزين

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