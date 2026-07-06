وفد من أوقاف المنيا للاطمئنان على كنيسة الملاك ميخائيل بحلوة عقب حريق

أوفد الدكتور عمر خليفة محمد - مدير مديرية أوقاف المنيا، اليوم، وفدًا من المديرية؛ للاطمئنان على أشقائنا بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي، عقب الحريق الذي نشب بالكنيسة أمس، والذي لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح، في إطار ترسيخ قيم المواطنة والتلاحم الوطني.

وضم الوفد الشيخ محمد جابر كامل السيد، رئيس شئون القرآن الكريم، مسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والشيخ أحمد رجب عبد الحميد جويد - مدير إدارة أوقاف حلوة، يرافقهما عدد من العاملين بإدارة أوقاف حلوة.

وكان في استقبال الوفد كل من القمص يوسف مكرم شحاتة، والقمص إسحاق لندس عياد؛ حيث عبّرا عن بالغ تقديرهما لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق المحبة وروح الأخوة بين أبناء الوطن، مؤكدين أن أهالي القرية سارعوا إلى إخماد الحريق، في مشهد يجسد أصالة الشعب المصري ووحدة صفه في مواجهة الأزمات.

وفي سياق آخر شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة" من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وأكد وزير الأوقاف، أن المسابقة أصبحت مشروعًا وطنيًّا وثقافيًّا ودعويًّا كبيرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، ووجد قبولاً واسعًا لدى الأسرة المصرية بمختلف فئاتها، وأسهم في إدخال البهجة إلى قلوب المصريين، وكشف عن مدى تعلق الشعب المصري العظيم بالقرآن الكريم، وشغفه بتلاوته والاستماع إليه، وارتباطه بالحناجر الذهبية التي تُحسن أداء كتاب الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "زيِّنوا القرآنَ بأصواتِكم".

وزير الأوقاف: دعم الرئيس السيسي أسهم في نجاح دولة التلاوة محليًّا وعالميًّا

وأوضح وزير الأوقاف أن الموسم الثاني يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأنه شهد إقبالاً غير مسبوق، إذ تجاوز عدد المتقدمين للمسابقة ٢٥ ألف متسابق، مقارنة بنحو ١٤ ألف متسابق في الموسم الأول، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية جاءت في صدارة المحافظات من حيث أعداد المتقدمين والمشاركين.