شكاوى من الأهالي.. ظهور ثعابين في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة من القلق بعد تداول صور ومقاطع فيديو تزعم انتشار الثعابين في عدد من المناطق السكنية، كان أبرزها منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

من جانبه نشر الصحفي وائل أنور عبر حسابه على فيسبوك صوراً تظهر ثعباناً كبيراً على درجات سلم داخل أحد المباني السكنية في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة وعلق قائلاً: "من كام يوم".

وأظهرت الصور الثعبان وهو يلتف حول جانب السلم، مما أثار تفاعلاً واسعاً وتعليقات من المواطنين يطالبون بتدخل الجهات المعنية.



ويتزامن ذلك مع منشورات أخرى تداولها مستخدمون تحدثوا عن ظهور زواحف وثعابين في مناطق متفرقة، وهو ما خلق حالة من الخوف خاصة بين الأهالي في المناطق الجديدة والصحراوية.



لماذا تظهر الثعابين بكثرة؟

أكد الطبيب البيطري هاني غريب أن ظهور الثعابين في بعض الفترات إلى عدة أسباب، من أبرزها:

ارتفاع درجات الحرارة: تدفع موجات الحر الثعابين إلى مغادرة جحورها بحثًا عن أماكن أكثر برودة أو عن مصادر للمياه.

البحث عن الغذاء: تزداد حركة الثعابين في الأماكن التي تنتشر فيها القوارض والفئران، لأنها تُعد مصدرًا رئيسيًا لغذائها.

التوسع العمراني: يؤدي البناء بالقرب من الأراضي الزراعية أو الصحراوية إلى زيادة فرص احتكاك الإنسان بالثعابين.

تراكم المخلفات والحشائش: تشكل أكوام القمامة والأخشاب والحشائش الكثيفة بيئة مناسبة لاختباء الثعابين.

موسم التكاثر: خلال بعض أوقات العام تزداد حركة الثعابين بسبب البحث عن شريك للتزاوج أو عن أماكن آمنة لوضع البيض.



كيف تقلل من وجود الثعابين؟

يوصي الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية، منها:

إزالة الحشائش والنباتات الكثيفة حول المنازل.

التخلص من أكوام القمامة والأخشاب ومخلفات البناء.

سد الفتحات والشقوق في الجدران والأرضيات.

مكافحة الفئران والقوارض لأنها تجذب الثعابين.

الحفاظ على نظافة الحدائق والمزارع وعدم ترك مخلفات لفترات طويلة.

استخدام إضاءة جيدة حول المنازل ليلًا، خاصة في المناطق الريفية.



ماذا تفعل إذا شاهدت ثعبانًا؟

حافظ على هدوئك وابتعد عنه مسافة آمنة.

لا تحاول الإمساك به أو قتله، لأن ذلك قد يدفعه للدفاع عن نفسه.

امنع الأطفال والحيوانات الأليفة من الاقتراب منه.

تواصل مع الجهات المختصة أو فرق الحماية المدنية للتعامل معه بطريقة آمنة.



في حال التعرض للدغة ثعبان

إذا تعرض شخص للدغة ثعبان، يجب:

التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية.

تقليل حركة الجزء المصاب قدر الإمكان.

إزالة الخواتم أو الإكسسوارات إذا كانت اللدغة في اليد أو القدم تحسبًا لحدوث تورم.

عدم شق مكان اللدغة أو محاولة امتصاص السم.

عدم وضع الثلج أو ربط الطرف المصاب بعنف، لأن ذلك قد يزيد من المضاعفات.



هل كل الثعابين سامة؟

لا، فهناك أنواع كثيرة من الثعابين غير السامة، بينما توجد أنواع سامة قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يُقدم العلاج المناسب في الوقت المناسب. لذلك لا ينبغي محاولة التفرقة بين الأنواع دون خبرة، ويُفضل دائمًا التعامل مع أي ثعبان بحذر واعتباره مصدرًا محتملاً للخطر.

انتشار صور الثعابين على مواقع التواصل لا يعني بالضرورة وجود ظاهرة عامة في جميع المناطق، لكن ارتفاع الحرارة والتغيرات البيئية قد يزيدان من فرص ظهورها في بعض الأماكن. وتظل الوقاية، والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة، وسرعة طلب المساعدة الطبية عند التعرض للدغة، هي أفضل وسائل الحد من المخاطر.