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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: الأجواء مستقرة.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

تفاصيل حالة الطقس
تفاصيل حالة الطقس
شيماء جمال

قال الدكتور محمود القياتي نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إننا نشهد أجواء صيفية مستقرة تماما على جميع مناطق الجمهورية.

وأضاف محمود القياتي خلال برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد تغيرات شديدة أو موجات شديدة الحرارة، ولكن درجات الحرارة تعتبر اعلى من معدلها الطبيعي بحوالي درجة تقريبا.

وتابع نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى حوالي 36 درجة مئوية في الظل خلال فترات الظهيرة، وكلما اتجهنا شمالا في اتجاه البحر المتوسط والسواحل الشمالية تقل درجات الحرارة بشكل تدريجي.

نوه محمود القياتي أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم على سواحلنا الشمالية ما بين 29 لـ 31 درجة مئوية، وعلى العكس كل ما اتجهنا الى الجنوب ترتفع درجات الحرارة، منوها أن محافظات جنوب الصعيد تكون الأعلى فى درجات حرارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح “القياتي” ان الظاهرة الرئيسية المهمة معنا هذه الفترة هي ارتفاع نسب الرطوبة لاكثر من 90 و95% على محافظات ومدن الساحل الشمالي واكثر من 80% على القاهره الكبرى وبعض محافظات الوجه البحري.

ولفت الى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا وبالتالي فإن الـ 36 درجة التي تسجلها القاهرة الكبرى نشعر بها وكانها 38 أو 39 درجة في الاحوال العادية، بالاضافه الى أن الاجواء مشمسة على أغلب مناطق الجمهورية وهذا أيضا من العوامل اللي تجعلنا نشعر اكثر بارتفاع درجات الحرارة.

كما إننا نشهد هدوءا فى سرعة الرياح وهى تجعلنا نشعر بدرجات حرارة أقل، مضيفا أننا سنشهد أيضا اليوم تكونا لبعض السحب المتفرقة على مناطق من سواحلنا الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري، وهناك فرص ضعيفة لتساقط بعض الامطار الخفيفة ، إذ أن احتمالية حدوث الامطار لا تتجاوز الـ 20% وغير مؤثرة تماما، وسوف تكون على مناطق متفرقه من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وسنشهد أيضا نشاطا للرياح احيانا تتراوح بين 30 ل 35 كيبو متر على الساعة على بعض الشواطئ المطلة على البحر المتوسط بداية من مطروح والعلمين مرورا بالاسكندرية وحتى شواطئ بلطيم وبورسعيد ستكون ارتفاعات الامواج هناك غير مرتفعة بالشكل الكبير لكن ممكن تتجاوز احيانا ال 2.5 المتر، لذلك على المصيفين والمصطفين المتواجدين على هذه السواحل توخي الحذر التام واتباع تعليمات المسؤولين عن هذه الشواطئ.

 كما سنشهد شبورة مائية معتادة وليست كثيفة على الطرقات السريعة، وفترات تكونها تكون حوالي ساعتين ثلاثة بالكثير خلال فترات الصباح الباكر.

الأرصاد محمود القياتي مصر الرطوبة الرياح الشيورة المائية

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