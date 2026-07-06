الوطنية للانتخابات: تجاوزنا كافة التحديات لتمكين المصريين بالخارج من حق الانتخاب

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مصر استطاعت أن تمنح أبناءها في الخارج حق المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية، الرئاسية والبرلمانية، وتمكنت من تجاوز كل التحديات اللوجستية والتقنية، وذلك بإرادة سياسية وتخطيط مُحكم واستثمار كافة الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتاحة.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العاشرة من المنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي تستضيفه الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، حيث تحمل هذه الدورة من المنتدى عنوان "تصويت المواطنين المقيمين في الخارج: الإنجازات والتحديات والآفاق المستقبلية".

وأعرب المستشار حازم بدوي، عن الاعتزاز بثقة هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية، في اختيارها لمصر منصة لانعقاد أعمال المنتدى، مؤكدا التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك في مجال تعزيز الديمقراطية وحرية الاختيار والحوكمة الرشيدة، والاستعداد التام لتقديم كافة المساعدات والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التجربة الثرية للهيئة في هذا المجال، سواء بتنظيم دورات تدريبية أو تقديم المشورة في صورة أوراق عمل ودراسات وشرح للتجربة.

وقال إن انعقاد المنتدى في نسخته العاشرة، يمثل محطة بارزة فى المسيرة المشتركة للهيئات الأفريقية المنوط بها إدارة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، موضحا أن هذه الهيئات يجمعها إيمان راسخ بأهمية تطوير الممارسات الديمقراطية في القارة الأفريقية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية التي تشكل حجر الزاوية فى بناء الأوطان والمؤسسات الوطنية.



وأضاف: "يُعقد المنتدى تحت شعار محوري يمس حياة ملايين المواطنين الأفارقة، ألا وهو التصويت فى الخارج، والذي يرتبط في ظني ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا الانتخابات، فنحن هنا في لحظة فارقة تتطلب منا جميعا إعادة النظر في مفاهيم المشاركة الديمقراطية لتشمل كل مواطن أفريقي".



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن مبدأ المشاركة السياسية، هو ركن أساسي في الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، ومن هذا المنطلق يبرز ملف التصويت في الخارج كأحد أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنوط بها الإشراف على الانتخابات.



وأوضح أن التصويت في الخارج ليس مجرد إجراء تقني، بقدر ما هو تجسيد لحق دستوري وواجب وطني تجاه أبناء وبنات القارة الأفريقية، الذين هاجروا بحثا عن فرص أفضل لكنهم لم ينقطعوا يوما عن أوطانهم، مؤكدا أن أبناء الجاليات الأفريقية في الخارج، يمثلون قوة اقتصادية هائلة من خلال التحويلات المالية التي تصل إلى بلادهم، كما أنهم يشكلون جسورا ثقافية وسياسية مهمة، على نحو يُمكن معه اعتبار أن كل مغترب بمثابة سفير لبلاده في الخارج، وهو الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال حرمانهم من ممارسة حقهم في التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.



وأضاف: في الوقت الذى نطالب فيه المغتربين من أبناء قارتنا الأفريقي، بدعم أوطانهم في الأزمات وأن يظلوا على ارتباط دائم بوطنهم الأم، فإن عدم السماح لهم بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية، يعتبر تناقضا يجب أن يتم معالجته في بلدان قارتنا الأفريقية.



ودعا المستشار حازم بدوي هيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، إلى العمل معا لترسيخ وتعميم مبدأ تصويت المغتربين، عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة حول آليات تسجيل الناخبين في الخارج، وتنظيم عمليات الاقتراع وضمان نزاهتها وشفافيتها مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة لتذليل العقبات.

وشدد على أهمية وضع تصورات واقتراحات عملية لتذليل العقبات التشريعية والإدارية التى تحول دون تفعيل هذا الحق في عدد من البلدان الأفريقية، والعمل على تضمين تلك التوصيات في القوانين الوطنية، إلى جانب الالتزام بمبدأ المساواة، بحيث لا يجوز أن تكون المشاركة فى العملية الانتخابية مشروطة بالجغرافيا فالمواطنة حق لا يسقط بالهجرة.



وأكد المستشار حازم بدوي أن النجاح في إدماج الجاليات الأفريقية بالخارج، في العملية الانتخابية، من شأنه أن يعزز من مصداقية الاستحقاقات الانتخابية في الدول الأفريقية، ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية ويرسخ مبادئ العدالة والديمقراطية التي ينشدها الجميع، ولتكون معه الهيئات المشرفة على إدارة الانتخابات، على قدر المسئولية الموكلة إليها، والعمل معا لضمان أن يكون كل صوت أفريقي مسموعا أينما كان صاحبه على وجه الأرض.