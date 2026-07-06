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بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟

دعاء علياء قمرون علي ميسي
دعاء علياء قمرون علي ميسي
كريم ناصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الواسع بعد تداول مقطع فيديو لصانعة المحتوى علياء قمرون، ظهرت فيه وهي تتحدث بأسلوب ساخر عن منتخب الأرجنتينوقائده ليونيل ميسي، مستخدمة عبارات أثارت تعليقات واسعة بين المتابعين.

جاء انتشار الفيديو في توقيت لافت، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي دفع كثيرًا من المستخدمين إلى إعادة نشره بالتزامن مع الأخبار القادمة من معسكر المنتخب الأرجنتيني.

لماذا تصدر اسم ميسي محركات البحث؟

يعد ليونيل ميسي أحد أكثر الرياضيين متابعة على مستوى العالم، ولذلك فإن أي خبر يتعلق به أو بمنتخب الأرجنتين يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومع تزامن انتشار فيديو علياء قمرون مع التطورات داخل معسكر المنتخب، تصدر اسم ميسي قوائم البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث، خاصة مع تداول آلاف التعليقات الساخرة التي ربطت بين الحدثين، رغم عدم وجود أي دليل على وجود علاقة بينهما.

ماذا حدث داخل معسكر الأرجنتين؟

وفقًا لتقارير رياضية، اضطر الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين إلى إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة التي كانت مقررة على الملعب، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي ضربت مدينة ميامي الأمريكية، حيث تقام المباراة.

وجاء القرار التزامًا بإجراءات السلامة، خاصة أن اللوائح المنظمة تمنع إقامة التدريبات في ظل وجود برق وعواصف قد تعرض اللاعبين والأجهزة الفنية للخطر.

وبدلًا من التدريب في الملعب، خضع اللاعبون لبرنامج بديل داخل مقر الإقامة، تضمن تدريبات بدنية خفيفة، وجلسات استشفاء، بالإضافة إلى اجتماع فني لمراجعة الخطة والتكتيك الخاص بالمباراة.

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