وكيل مجلس النواب: افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية عبور ثالث نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية يمثل محطة وطنية فارقة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس ما وصلت إليه مؤسسات الدولة من تطور كبير في إطار رؤية تستهدف ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن افتتاح هذا الصرح الوطني يجسد ما وصفه بـ«العبور الثالث» للدولة المصرية، بعد عبور النصر الذي حفظ للوطن كرامته، وعبور استعادة الهوية الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة عقب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل عبورًا جديدًا نحو بناء دولة عصرية قوية تمتلك أحدث مقومات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وتواصل مسيرة التنمية الشاملة بثقة واقتدار.

وثمَّن الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها أرست أسس دولة حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية، بما يُرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية ويحفظ أمنها القومي ومُقدرات شعبها.

وأكد الدكتور محمد الوحش أن مجلس النواب يقف داعمًا بكل قوة للقيادة السياسية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من مسؤوليته الدستورية والوطنية، واستمرارًا لدوره في تطوير المنظومة التشريعية وإقرار القوانين التي تواكب مُتطلبات المرحلة، وتعزز مناخ الاستثمار، وتدعم جهود التنمية الشاملة، وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واختتم وكيل مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات مُتلاحقة ، وغير مسبوقة يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر قوة واستقرارًا، وأن تلاحم القيادة السياسية مع مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها مجلس النواب، يُمثل الضمانة الحقيقية لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وصون مقدرات الوطن للأجيال القادمة.