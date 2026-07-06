كارت أحمر مشبوه بـ المونديال.. ترامب يطلب وفيفا يرضخ وإعتراض بلجيكي أوروبي

أثارت البطاقة الحمراء التي تلقاها بالجون مهاجم منتخب امريكا فى مباراة البوسنة والهرسك أزمة دولية فى مونديال 2026.

ما زاد من حدة الأزمة رضوخ الفيفا لمطالب دونالد ترامب رئيس أمريكا وتعليق عقوبة طرد مهاجم الولايات المتحدة الأمريكية.

بلجيكا من جانبها أبدت اعتراضا لاسيما وأن منتخب بلادها سيواجه أمريكا فى دور الـ 16 اليوم الإثنين فى المونديال.

فيما أبدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا استغرابه من قرار الفيفا واصفا إياه بأنه تجاوز الخطوط الحمراء.

بداية الأزمة

تعرض بالوجون للطرد المباشر خلال مواجهة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 بعد تدخل اعتبره حكم المباراة عنيفًا عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وبحسب اللوائح المعمول بها في كأس العالم فإن البطاقة الحمراء المباشرة تعني تلقائيًا غياب اللاعب عن المباراة التالية وهو ما جعل الجميع يتعامل مع غياب مهاجم المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا باعتباره أمرًا محسومًا

فيفا يعلق العقوبة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف بالوجون لمدة عام على سبيل الاختبار، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، وهو القرار الذي يسمح للاعب بالمشاركة في المباراة المقبلة.

واستند الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراره إلى المادة 27 من قانون الانضباط والتي تمنح لجنة الانضباط صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية كليًا أو جزئيًا لفترة اختبار.

ورغم وجود هذه المادة داخل اللوائح فإن استخدامها في نهائيات كأس العالم يعد أمرًا نادرًا للغاية وهو ما زاد من حجم الجدل خاصة أن "فيفا" لم يقدم تفسيرًا تفصيليًا للأسباب التي دفعته إلى اللجوء إليها في حالة بالوجون.

واكتفى الاتحاد الدولي بالإشارة إلى المادة القانونية دون الكشف عن المبررات الفنية أو القانونية التي استند إليها لاتخاذ هذا القرار الأمر الذي فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات.

ترامب يشكر انفانتينو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب قرار تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، ليصبح مؤهلًا للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن البيت الأبيض أجرى اتصالًا مباشرًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب خلاله رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بمراجعة قرار البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون.

في المقابل، نقل جاكوبس عن مصدر داخل "فيفا" أن القرار لم يتأثر بأي ضغوط خارجية، مؤكدًا أن تعليق العقوبة جاء وفقًا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 من اللائحة التأديبية، وبقرار مستقل من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي.

اعتراض بلجيكي

أعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن دهشته من القرار مؤكدًا أن لوائح البطولة تنص بوضوح على الإيقاف التلقائي بعد البطاقة الحمراء.

كما اعتبر مسؤولو الكرة البلجيكية أن استخدام قانون الانضباط بهذه الطريقة يتعارض مع اللوائح الخاصة بالمسابقة ويهدد مبدأ المساواة بين جميع المنتخبات.

كذبة أبريل

سخر المدير الفني لمنتخب بلجيكا رودي جارسيا من قرار الفيفا خلال المؤتمر الصحفي معتبرًا أن ما حدث يبدو وكأنه "كذبة أبريل" في إشارة إلى غرابة القرار وتوقيته.



تجاوز الخطوط الحمراء

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب امريكا فى كأس العالم 2026.

‏"قرار الأمس بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق اللاعب فولارين بالوغون، وجعلها تحت فترة اختبار لمدة عام، هو قرار تجاوز كل الخطوط الحمراء."

‏"كرة القدم تعتمد على القوانين كقاعدة لمنافسة عادلة ونزيهة. عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء هي أمر إلزامي وليس خياراً تقديرياً، ولا يمكن استثناؤه، خاصة في منتصف بطولة غاب فيها لاعبون آخرون بانتظام بسبب نفس الموقف."

‏"عندما لا تضمن الجهات المسؤولة تطبيق القوانين، فإن نزاهة اللعبة تصبح في خطر، ومصداقية البطولة تتراجع. هذا القرار يخلق سابقة خطيرة في البطولة الحالية ستجبرهم على التعامل بالمثل مع الحالات المشابهة، مما يضر بالمسابقة."

‏"كأس العالم يملك القوة لتوجيه عواقب إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها، ونحن نعبر عن صدمتنا و

عدم تصديقنا لهذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير المبرر على الإطلاق.

كلوب يهاجم ترامب والفيفا بعد إلغاء طرد بالوجون

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول انتقادا لاذعا لـ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية إلغاء طرد لاعب منتخب أمريكا بالوجون.

وقال كلوب خلال تصريحاته لـ شبكة ESPN العالمية أن ترامب وإنفانتينو لا ينبغي أن يكون لهما أي دور في كرة القدم.

وواصل : إذا كان دونالد ترامب قد اتصل بجياني إنفانتينو بالفعل، فهذا أمر جنوني. هذه لعبتنا وليست لعبتهم. هذان الشخصان لا يملكان أي معرفة بكرة القدم، ولا ينبغي أن يكون لهما أي دور فيها.

وأكمل : طرد بالوجون كان قرارًا صحيحًا، ولا يوجد رأيا في ذلك، نحن نشعر بالأسف من أجله لأنه لم يتعمد، لكن هذه هي القوانين.