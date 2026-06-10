شوبير يهاجم أمريكا بسبب إجراءات كأس العالم 2026

انتقد الإعلامي أحمد شوبير عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال استعداداتها لاستضافة منافسات كأس العالم، معتبراً أن بعضها يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن استبعاد الحكم الصومالي من إدارة مباريات البطولة كان قراراً غير مناسب، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يجب أن يتدخل لمعالجة الموقف.



وأضاف أن السلطات الأمريكية قررت منع الجماهير الإيرانية من حضور مباريات كأس العالم، معتبراً أن هذا القرار لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود البطولة.

وأشار إلى الجدل الذي صاحب إجراءات التفتيش التي خضع لها منتخب السنغال فور وصوله إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات واسعة رغم البيان التوضيحي الذي أصدره المنتخب السنغالي بشأن الواقعة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة رفضت بقاء منتخب إيران على أراضيها طوال فترة البطولة، موضحاً أن المنتخب سيحضر فقط لخوض مبارياته قبل الانتقال للإقامة في المكسيك، وذلك رغم وجود جالية إيرانية كبيرة داخل الولايات المتحدة.