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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: أحمد الشناوي أكثر لاعب تعرّض للظلم بعدم انضمامه لقائمة منتخب مصر

أحمد الشناوى
أحمد الشناوى
رباب الهواري

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الكرة المصرية السابق، أن مصطفى شوبير هو الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله ليكون الحارس الأول للفراعنة.

وقال عبد الملك، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، إن قرار استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب يعود إلى رؤية المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه الأدرى باللاعبين الذين يعتمد عليهم، لكنه أبدى تعجبه من استبعاد اللاعب في ظل انضمام عناصر أخرى لم تشارك لفترات طويلة.

وأضاف أن انضمام حمزة عبد الكريم للمنتخب يُعد خطوة جيدة، لكنه يرى أن توقيت ضمه ليس مناسبًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى صعوبة الحكم على مستواه من خلال المشاركات المحدودة التي خاضها.

وتابع أن اللاعب يمتلك مواصفات فنية مميزة، ويشبه في أسلوبه النجم السابق أحمد حسام "ميدو" في بداياته، ما يجعله مشروع لاعب مميز في المستقبل.

وشدد عبد الملك على أن مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأول لمنتخب مصر، في ظل المستوى الذي يقدمه مؤخرًا.

كما أشار إلى أن أحمد الشناوي من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للظلم خلال الفترة الأخيرة مع الجهاز الفني الحالي، مؤكدًا أن مهند لاشين يُعد من أفضل اللاعبين في مركزه، بينما يتمتع أحمد مصطفى "زيزو" بإمكانات كبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور لاعب لا غنى عنه في تشكيل المنتخب، مشددًا على ضرورة الاعتماد عليه بشكل أساسي وعدم استبعاده من المباريات.

احمد الشناوى منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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